Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.12.25 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 199 280 (+1 420) осіб
танків – 11 446 (+8) од.
бойових броньованих машин – 23 792 (+20) од.
артилерійських систем – 35 331 (+23) од.
РСЗВ – 1 576 (+1) од.
засоби ППО – 1 263 (+0) од.
літаків– 434 (+2) од. (підтверджено втрати у попередній період)
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 93 166 (+453) од.
крилаті ракети – 4 073 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 70 966 (+113) од.
спеціальна техніка – 4 029 (+0) од.
Дані уточнюються.