Різдво в Україні – свято, яке відрізняється своїми унікальними традиціями й звичаями. Хоч раз у житті, але кожен з нас чув український «Щедрик», можливо, навіть в іншомовному виконанні. Мелодія була використана у багатьох фільмах та серіалах. Та й жоден хор не може оминути цю пісню — вона просто «must have» у їхньому переліку.

ПроШоКіно вирішили віддати шану легендарному «Щедрику» Миколи Леонтовича, який також відомий у всьому світі як «Різдвяний гімн дзвіночків» (Carol of the Bells) і зробили добірку фільмів, де можна почути цю пісню. У яких голлівудських фільмах можна почути «Щедрик», від якого просто йдуть мурашки по тілу? Вчіть слова і співайте разом з нами!

«Сам удома» (Home Alone), 1990

Адаптація української пісні – «Carol of the Bells» звучить під час зворушливої сцени розмови Кевіна з двірником Марлі.

«У дзеркала два обличчя» (The Mirror Has Two Faces), 1996

У цій романтичній комедії під час сцени, де звучить наш «Щедрик», Роуз (Барбара Стрейзанд) розмовляє з Грегорі. Вони обговорюють музику та показують своє захоплення від оркестру.

«Санта Клаус» (The Santa Clause), 1994

Це серія комедійних картин із Тімом Алленом у головній ролі. У першому фільмі 1994 року щедрівка звучить на початку, тим самим наповнюючи картину неймовірною чарівною атмосферою.

«Міцний горішок 2» (Die Hard 2), 1990

Як відомо, «Щедрик» став саундтреком ще й до бойовика! У цьому фільмі щедрівка звучить у рок-версії.

«Шепіт» (Whisper), 2007

Дивно почути колядку у фільмі жахів, але так, тут вона звучить у сцені з хлопчиком Девідом.

Мультсеріал «South Park»

Англійська версія «Щедрика» звучала також у мультсеріалі «South Park». Це ще те видовище, на любителя, як кажуть.

Також «Щедрик» можна почути у фільмах «Гаррі Поттер», «Сімейка Адамсів», «Різдвяні канікули», в серіалі «Менталіст» та багатьох інших.

«Щедрик» – слова українською мовою

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

«Carol of the Bells» – англійською мовою

Hark how the bells,

Sweet silver bells,

All seem to say,

Throw cares away

Christmas is here,

Bringing good cheer,

To young and old,

Meek and the bold,

Ding, dong, ding, dong

That is their song

With joyful ring

All caroling

One seems to hear

Words of good cheer

From ev’rywhere

Filling the air

Oh how they pound,

Raising the sound,

O’er hill and dale,

Telling their tale,

Gaily they ring

While people sing

Songs of good cheer,

Christmas is here,

Merry, merry, merry, merry Christmas,

Merry, merry, merry, merry Christmas,

On on they send,

On without end,

Their joyful tone to every home

Ding Dong Ding Dong Ding!

