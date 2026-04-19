Під час інтерв’ю з президентом Польщі стався курйозний момент, який швидко розійшовся у мережі. У студії просто під час розмови з кишені політика випав пакетик зі снюсом.

Про це пише «Чехія online», передає Інше ТВ.

Інцидент стався під час розмови Кароля Навроцького з журналістами Кшиштофом Становським і Робертом Мазуреком.

Під час прямого включення глядача з кишені президента випав снюс. Ситуацію швидко виправив ведучий Роберт Мазурек, який підняв пакетик і повернув його політику.

«Людина хотіла бути ввічливою», — пожартував він у студії.

Курйозний епізод не вплинув на хід інтерв’ю, але викликав жваву реакцію у соцмережах.

Mazurek podaje Nawrockiemu snusa, który mu wypadł XD pic.twitter.com/5JHJyyl03w — chrzanik (@chrzanikx) April 17, 2026

