Жителі тропічного острова Бонайре через суд домоглися від Нідерландів зобов’язання захистити їх від глобального потепління. Тепер ця європейська держава зобов’язана побудувати там до 2030 року захисні греблі та вжити заходів, щоб зберегти коралові рифи.

Про це пише «Європульс», передає Інше ТВ.

Острів Бонайре, що у Карибському морі, — спеціальний муніципалітет Нідерландів. У позові, який остров’яни подали до суду в Гаазі, вони стверджували, що країна не вживає достатніх заходів для захисту Бонайре від затоплення, хоча Нідерланди мають унікальні інженерні знання в галузі боротьби з повенями.

Бонайре, відомий своїми кристально чистими водами та кораловими рифами, перебуває під серйозною загрозою. Згідно з прогнозами вчених, до кінця століття значна частина острова опиниться під водою через підвищення рівня моря.

Крім затоплення земель Бонайре, зміна клімату загрожує кораловим рифам. Через зростання температури води вони знебарвлюються та гинуть, а це руйнує всю морську екосистему.

Для мешканців острова море — не просто ресурс, а частина їхньої ідентичності. Втрата рифів та прибережних територій означатиме кінець звичного способу життя та традицій, що передавалися з покоління до покоління.

Нідерланди давно розробили список заходів, необхідних для порятунку Бонайре. Але, за словами мешканців острова, ці заходи — не більше ніж обіцянки, які так і не виконуються. А острову потрібний конкретний інженерний та фінансовий план захисту від повеней.

Тепер, згідно з рішенням суду, Нідерланди повинні протягом півтора року підготувати детальний план захисту коралових рифів та будівництва дамб на Бонайрі, а ще закріпити в законодавстві більш масштабні цілі щодо скорочення викидів парникових газів, які викликають глобальне потепління.

Як кажуть екологи, цей судовий розгляд стане важливим прецедентом. Воно може спонукати інші країни прискорити кліматичну адаптацію найуразливіших регіонів.

