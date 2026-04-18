У Великій Британії на аукціон виставлять рятувальний жилет пасажирки «Титаніка», яка вижила під час катастрофи 1912 року, і це може стати однією з найрідкісніших продажних історичних речей, пов’язаних із легендарним лайнером.

Лот уже називають унікальним, адже подібні артефакти майже не з’являються у відкритому продажу. Очікується, що ціна може сягнути сотень тисяч фунтів, як передає ua.news, пише CNN.

Рятувальний жилет виставить на торги британський аукціонний дім Henry Aldridge & Son, який спеціалізується на артефактах, пов’язаних із «Титаніком». Організатори підкреслюють, що подібні речі з’являються на ринку надзвичайно рідко і називають цей продаж «можливістю раз на покоління».

Очікувана вартість лота становить від 250 до 350 тисяч фунтів стерлінгів, що еквівалентно приблизно 339–474 тисячам доларів. За даними аукціонного дому, це єдиний відомий рятувальний жилет, який належав пасажирці, що вижила під час трагедії 1912 року і коли-небудь виставлявся на публічні торги.

Річ належала Лорі Мейбл Франкателлі, пасажирці першого класу, яка подорожувала разом із дизайнеркою Люсі Дафф Гордон та її чоловіком. Усі троє змогли врятуватися, потрапивши до рятувального човна №1, що залишився після зіткнення лайнера з айсбергом.

«Титанік» вирушив у свій перший рейс 10 квітня 1912 року і на той момент вважався найбільшим і найсучаснішим пасажирським судном у світі, яке навіть називали «непотоплюваним». Однак уже в ніч на 15 квітня корабель зіткнувся з айсбергом у Північній Атлантиці і менш ніж за три години пішов на дно. Із понад 2200 людей на борту вижили лише близько 700, оскільки кількість рятувальних човнів була недостатньою.

За описом аукціонного дому, жилет виготовлений із бежевої тканини, має 12 кишень із пробковим наповнювачем, бічні ремені та плечові вставки. На ньому збереглися підписи Франкателлі та інших врятованих пасажирів, що робить його ще більш цінним для колекціонерів і музеїв.

Раніше цей артефакт експонувався в музеї Titanic Belfast, розташованому на місці будівництва лайнера, а також у найбільшому музеї «Титаніка» у штаті Теннессі, перш ніж повернутися на ринок приватних колекцій.

