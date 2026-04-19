У Таганрозі Ростовської області був атакований ТаГАЗ, пишуть місцеві та українські моніторингові канали.

ТОВ «Таганрозький автомобільний завод» (ТагАЗ) колись займалося збіркою легкових та вантажних автомобілів. Проте зараз зараз на його території розташоване ТОВ “Атлант Аеро”, яке збирає дрони “Молнія” для армії Росії та виробляє комплектуючі, зокрема, для безпілотника “Оріон”. Підприємство вже було атаковане українськими Силами оборони. Інтрига у тому, що саме прилетіло у виробництво дронів. Українські канали пишуть, що на цей раз це були ракети.