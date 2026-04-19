Литва та Латвія не дозволили літаку прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо пролетіти через свій повітряний простір на шляху до Москви 9 травня.

Про це повідомляє TASR, передає «NV».

За словами Фіцо, влада обох країн поінформувала його, що літак не зможе пройти їхнім повітряним простором дорогою до російської столиці.

«Я обов’язково знайду інший маршрут, як і минулого року», — сказав Фіцо.

