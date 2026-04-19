У мережі віруситься відео, яке задокументувало ганебну поведінку поліцейських, які, побачивши озброєного чоловіка із зброєю, який йшов вулицею і розстрілював людей, просто втекли. Поруч були люди, які потребували допомогу. В результаті одна людина впала від пострілу, а неповнолітній змушений був рятуватися сам.

Нагадаємо, Стрільця у Києві ліквідували під час затримання, — Клименко. Він вбив 6 людей – 4 по дорозі, 1 у супермаркеті і ще 1 жінка померла від поранень у лікарні. 12-річний хлопчик, який теж поранений, втратив і батька, якого київський вбивця застрелив по дорозі, і маму, яка померла від поранень у лікарні.