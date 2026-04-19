Розпочалася 1516-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє положення та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 153 бойових зіткнення.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 19.04.2026, передає Інше ТВ.

Вчора противник здійснив 68 авіаційних ударів, скинувши 216 керованих авіабомб. Крім того, задіяв 9360 дронів-камікадзе та здійснив 3404 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 60 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Великомихайлівка, Коломійці, Андріївка, Федорівське, Вовче Дніпропетровської області; Воздвижівка, Ніженка, Зірниця, Верхня Терса, Чарівне, Любицьке, Копані, Лісне, Трудове, Шевченківське, Новоукраїнка, Микільське, Юрківка, Зарічне, Балабине Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження живої сили та техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог завдав одного авіаційного удару, скинув одну керовану авіабомбу, здійснив 84 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, два з яких реактивними системами залпового вогню. Зафіксовано дві штурмові дії противника.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку агресор чотири рази атакував у напрямку Новоплатонівки та у районі Петропавлівки, Піщаного.

На Лиманському напрямку противник сім разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районі населеного пункту Дробишеве та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Новосергіївка.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили три спроби окупантів просунутися вперед у районі Ямполя та в бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку ворог чотири рази атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Никифорівка, Міньківка та у бік Миколаївки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Софіївка та у бік Новопавлівки, Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке, Новопавлівка, Новопідгородне.

На Олександрівському напрямку противник атакував сім разів у бік Калинівського, Вербового та Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак окупантів у бік населених пунктів Святопетрівка, Староукраїнка, Залізничне, Оленокостянтинівка, Гуляйпільське та в районі населених пунктів Варварівка, Прилуки, Цвіткове.

На Оріхівському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку ворог провів три марні штурмові дії в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Як повідомляло Інше ТВ, ЗСУ знешкодили за добу ще 1070 російських загарбників. Втрати ворога