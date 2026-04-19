Як повідомляло Інше ТВ, Українці обурені поведінкою поліцейських – вчора вони втекли від київського вбивці і кинули людей напризволяще (ВІДЕО).

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко дав доручення Голові Національної поліції України Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві та надати всю інформацію у ДБР.

Про це йдеться в повідомленні на телеграм-каналі Ігоря Клименка, передає Інше ТВ.

««Служити та захищати» – не просто гасло. Воно має бути підкріплене відповідними професійними діями. Особливо – в критичні моменти, коли від цього залежать життя людей.

Результати та рішення службового розслідування у найкоротші терміни будуть оприлюднені Національною поліцією», – зазначив він.