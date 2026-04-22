Президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на відновлення переговорів у тристоронньому форматі, наголосивши на готовності України до зустрічей у будь-який момент у пріоритетних країнах, зокрема у Туреччині.

Про це український лідер заявив під час онлайн-брифінгу з журналістами, передає «Слово і Діло».

Зеленський наголосив на готовності України до зустрічей у будь-який момент і на будь-якому майданчику, за винятком країни-агресорки росії та Білорусі.

«Формат, де і коли це відбудеться, чесно кажучи, від нас не залежить. Ми готові до будь-якого формату в будь-який момент. Пріоритетні країни ми з вами знаємо – там проводилися зустрічі. Туреччина відкрита. Ми не боїмося в будь-який момент зустрічатися в будь-якій державі, окрім росії і Білорусі. Ще раз це підкреслюємо. Впевнений, що тристороння зустріч повинна відновитися», – зазначає президент.

При цьому, згідно зі словами Зеленського, у вівторок, 21 квітня представники переговорних команд України і США спілкувалися між собою.

«Це постійно відбувається. Ми дуже надіємось до повернення тристоронніх зустрічей, до повернення треку, який веде до закінчення війни. В нас питання немає», – резюмував він.

