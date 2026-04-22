Миколаїв отримав партію генераторів від благодійного фонду «Синьо-жовтий хрест». 16 одиниць важливого обладнання допоможуть узимку забезпечувати стабільну роботу міських закладів. Більшість із них працюватимуть у закладах освіти — школах і дитсадках.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

Сьогодні місто відвідала керівниця фонду Христина Фамова. З нею зустрівся заступник міського голови Анатолій Петров. У заході також взяли участь заступниця директора департаменту міського голови Олена Дмитриченко та начальниця управління освіти Ганна Личко.

Благодійний фонд «Синьо-жовтий хрест» працює з 2014 року. Його заснувала німецько-українська громадська організація «Blau-Gelbes Kreuz» для підтримки українців. Сьогодні фонд зосереджує увагу на зміцненні енергетичної сфери, освіти, медицини та культури.

У ході зустрічі сторони обговорили можливість розширення співпраці. Зокрема, йшлося про реалізацію нових ініціатив у сферах медицини, освіти та енергетики.

