Омбудсмен із прав людини Дмитро Лубінець вимагає оскарження рішення італійського суду, який дозволив іноземним громадянам усиновити дитину з України, попри живу і не позбавлену батьківських прав мати та батька, який зник безвісти на війні.

Про це він написав у соцмережах.

-Італійський суд зламав міждержавну систему з усиновлення, передавши українську дитину в іноземну сім’ю.

Вимагаємо повернення дитини й оскарження рішення!

В Україні діє мораторій на міждержавне усиновлення. Така заборона зумовлена війною, щоб захистити евакуйованих та вимушено переміщених українських дітей. Дітей, батьки яких зникли безвісти за особливих обставин. Дітей, батьки яких боронять країну.

Дитина — громадянин України — була евакуйована до Італійської Республіки у 2022 році. Евакуація — це тимчасовий захист. Натомість суд у справах неповнолітніх м. Лечче (регіон Апулья) ухвалив рішення про її усиновлення іноземними громадянами.

Критичним є те, що батько дитини зник безвісти, захищаючи Україну!

Мати жива і не позбавлена батьківських прав.

Це рішення грубо порушує міжнародні стандарти захисту прав дитини. Адже пріоритет один — збереження дитини в її родині та державі народження. Але в цьому конкретному випадку, італійський суд не лише проігнорував мораторій, але й факт наявності у дитини сім’ї: мами та рідних сестер!

По факту італійський суд залишив поза увагою реальну участь батьків у справі, обмежившись формальним визнанням їх «заочної присутності» — включно з батьком!

Більше того, дитина була роз’єднана зі своїми рідними сестрами, які вже повернуті в Україну. Це свідоме руйнування сім’ї, порушення права дитини на збереження сімейних зв’язків, ігнорування міжнародного права.

Крім цього рішенню італійського суду передували системні порушення: відсторонення українських законних представників, призначення іноземних опікунів, обмеження доступу українських дипломатів до дітей. Системні проблеми ми фіксуємо в таких країнах як Німеччина та Швейцарія.

Окремо підкреслю: за моєю інформацією, аналогічні ризики встановлено щодо інших 82 дітей з Чинадіївського дошкільного навчального закладу (дитячого будинку) інтернатного типу, Санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто» та Сумського дитячого будинку імені С.П. Супруна.

Загалом з цього випадку всиновлення позиція є безальтернативною:

рішення італійського суду має бути негайно оскаржене;

усиновлення українських дітей іноземцями неприпустиме;

дитина має бути негайно повернута в Україну матері;

діти, які були евакуйовані за кордон мають бути повернуті!

Як Омбудсман України, я неодноразово звертався до Українського Уряду та відповідальних ОВА щодо важливості повернення на Батьківщину всіх дітей-громадян України в українські родини на безпечних територіях. Надзвичайно важливо підтримати родини біологічних батьків або встановлення опіки іншими членами сім’ї дітей, у випадках коли це можливо.

Направив лист реагування до Прем’єр-міністра України з метою невідкладного вжиття заходів для возз’єднання родини, повернення всіх українських дітей на Батьківщину! Окремо в листі зазначено про долучення до цього випадку інших державних відовств, у тому числі Міністерства закордонних справ України.

Здійснювалася й робота на міжнародному рівні — я звертався до:

Віцепрезидентки Європейського парламенту Піни Пічерно з метою винести це питання на розгляд Європарламенту;

Спеціальної посланниці Генерального секретаря Ради Європи щодо становища дітей України Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір;

Президента Національної координації омбудсманів Італії, Омбудсмана регіону Лаціо Маріно Фарделлі;

Європейської мережі омбудсманів у справах дітей (ENOC);

Італійського управління у справах дітей та підлітків.

Безпосередньо в Італії цей випдок тримає на контролі мій Радник в цій країні Олесь Городецький.

Я щиро вдячний всім державам за прихисток, наданий українським дітям із закладів інституційного догляду на території їхніх країн. Завдяки зусиллям наших міжнародних партнерів стало можливим забезпечити гідні умови проживання, доступ до медичних та реабілітаційних послуг, а також належний рівень безпеки наших дітей у складний для України час.

Водночас переміщення дітей за кордон стало вимушеним кроком, а не підставою для зміни їхнього правового статусу чи усиновлення!

Закликаю міжнародну спільноту реагувати негайно! Українська дитина має повернутися додому, до родини, до своєї матері та сестер! Ми не можемо дозволити відбутися цьому грубому порушенню норм МГП!