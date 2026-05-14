Тримання під вартою з альтернативою 140 млн грн застави – слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід ексголові ОП Андрію Єрмаку.

Сьогодні, 14 травня, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід колишньому очільнику Офісу Президента Андрію Єрмаку — тримання під вартою з альтернативою внесення 140 млн грн застави.

В разі внесення застави на нього буде покладено низку обов’язків.

Нагадаємо, прокурорка САП просила обрати Єрмаку запобіжку у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 180 млн грн застави.

А також Єрмак – журналістам в суді: У мене немає такої суми для застави, є тільки те, що в декларації