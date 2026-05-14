«Я заперечую будь-які обвинувачення. Я залишаюся в Україні. Мені немає чого приховувати. Я буду подавати апеляцію», — заявив Єрмак після рішення про арешт на два місяці.

Він знову заявив, що весь процес – результат суспільно-політичного тиску, який відбувався протягом місяців, а справа сама по собі абсолютно порожня. Єрмак також повторив, що грошей на заставу у нього немає, але є друзі і знайомі, тож він спробує зібрати таку суму.

Єрмак також нагадав, що з початком війни він залишався в Україні, незважаючи на всі негативні прогнози. Тож “я достатньо сильна людина”.

-Я 6 років чесно пропрацював на нашу країну, я ні про що не жалію, я гордий цим. справедливо зазначив адвокат, це дуже показовий процес. Але ви все чули, як це відбувається, як без жодних підстав і доказів…Думайте, на моєму місці може опинитися будь-який громадянин України.