У січні – квітні 2026 року внесок платників військового збору Миколаївщини до державного бюджету склав 1,1 млрд грн, що на 24,3 відс., або на 211,4 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді 2025 року. Таке збільшення суми збору забезпечено, як за рахунок підвищення ставки військового збору до 5 відсотків, так і завдяки відповідальності платників податків. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Миколаївській області Валерій Політило.

Питома вага цього збору в надходженнях до державного бюджету становить 18,8 відсотка.

Податківець вказав, що військовий збір справляється із доходів, які відповідно до податкового законодавства оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. До них належать заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, винагороди, орендна плата, виплата дивідендів, купівля-продаж рухомого і нерухомого майна тощо.

Ставка військового збору становить 5 відсотків від нарахованої заробітної плати, крім окремих категорій платників цього збору, для яких ставка залишається на рівні 1,5 відсотка. Для фізичних осіб-підприємців першої, другої та четвертої груп ставка військового збору становить 10 відсотків від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року. Для платників єдиного податку третьої групи (крім е-резидентів) – 1 відсоток від отриманого доходу щоквартально, а для підприємців на загальній системі оподаткування – 5 відсотків від чистого річного оподатковуваного доходу.

Валерій Політило звернув увагу, що самозайняті фізичні особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати військового збору на час служби. Це передбачено Законом України від 18 червня 2025 року № 4505-IX. Звільнення застосовується автоматично на підставі даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (дати мобілізації, укладення контракту, демобілізації) з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року. Детальніше про нові розміри єдиного податку та військового збору за посиланням: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/968282.html.

Своєчасне надходження військового збору від бізнесу регіону свідчить про сумлінність платників податків – роботодавців, які виплачують легальну заробітну плату найманим працівникам, відповідно з якої утримують та перераховують до бюджету військовий збір. Сплата військового збору забезпечує Збройні Сили України необхідними коштами, які допоможуть якнайшвидше подолати ворога і вибороти довгоочікувану перемогу, – зазначив очільник ДПС Миколаївщини.

Валерій Політило звернувся до роботодавців з проханням своєчасно та у повному обсязі сплачувати податки до бюджету, у тому числі, військовий збір. Адже це почесний внесок кожного громадянина у підтримку боєздатності української армії.

Дякуємо кожному, хто працює та сплачує податки. Ваша відповідальність – це реальна допомога нашим захисникам, вагомий внесок в економічну стабільність України, зміцнення обороноздатності держави та нашу спільну Перемогу, – підсумував керівник податкової служби Миколаївщини.