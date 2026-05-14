Росія цієї ночі завдала одного з наймасштабніших ударів по Україні за час повномасштабної війни, використавши весь спектр наявних засобів. Основний напрямок удару – Київ.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що була коротка пауза після вчорашнього вечірнього удару, але її було замало для відпочинку та перегрупування особового складу та техніки.

“Тому і фізична втома дається взнаки і дається взнаки власне перевантаження техніки, витрата певних боєприпасів. Зрозуміло, що на це все потрібен час. Проте велика кількість цілей цієї ночі була збита. Переживаємо зараз найбільші удари, які були за час повномасштабного вторгнення, із застосуванням крилатих, балістичних ракет та дронів різних типів”, – додав речник.

За його словами, сьогодні, окрім “Герберів”, “Італмасів” та “Шахедів”, росіян застосували й реактивні безпілотники та баражуючі боєприпаси “Бандероль”. Тобто весь спектр засобів, які в них є.

“Особливість удару зрозуміла. Ми бачимо картину руйнувань цивільних будинків, жертви, на жаль, у столиці. Саме столиця стала об’єктом удару. Противник хоче уразити серце країни, досягти якихось власних цілей і на інформаційному фоні, тобто показати, що вони не збираються йти на поступки тощо”, – зазначив Ігнат.

Водночас він наголосив, що сьогодні Сили оборони відпрацювали максимально.

“Звісно, що хотілося б збити більше засобів, але збито/подавлено 693 цілі. Серед них 9 крилатих ракет Х-101, а також 12 балістичних ракет із 18. Ну це доволі високий показник збиття. На жаль, 6 ракет не вдалося перехопити системою Patriot”, – розповів речник.

За його словами, сьогодні робота ППО була надзвичайно напруженою.

“Якщо вчора були скрадні погодні умови і величезна кількість дронів з різних напрямків, то сьогодні ця вся кількість полетіла в одне місце і на жаль неможливо збивати таку велику кількість обмеженою кількістю засобів. Противник також добре знає, яку проблему сьогодні має наша протиповітряна оборона. Тому маємо розуміти, що ППО робить все можлив, щоб знищити якомога більше, але все, на жаль, збити неможливо”, – пояснив Ігнат.

Водночас він зазначив, що на дипломатичному рівні ведеться дуже серйозна робота щодо постачання протиракетних засобів.

“От сьогодні система Patriot працювала, певну кількість ракет було витрачено. Зрозуміло, що їх треба відновити, для того, щоб убезпечити від наступної балістичної атаки. У нас є потреба й у наземних комплексах. Ця робота ведеться постійно. Ми не можемо зараз озвучувати, який у нас є запас. Але потреба є завжди. Тому розраховуємо. що наші партнери продовжать постачання ракет проти балістики, тому що нам треба чимось захищатися”, – додав речник.