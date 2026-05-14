Вночі 14 травня по Миколаївщині пройшли дощі різної інтенсивності.

У Миколаївському обласному гідрометцентрі розповіли, де дощило найбільше, передає Інше ТВ.

Найбільше опадів зафіксовано у Миколаєві – 21.4 мм або 164% декадної норми, в Очакові -18.8 мм або 188% декадної норми, у Вознесенську — 18.3 мм або 131% декадної норми.

Як зазначають у Миколаївському гідрометцентрі, травневі опади — важливий чинник формування майбутнього врожаю, адже саме у цей період волога особливо необхідна для розвитку сільськогосподарських культур.

