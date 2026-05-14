-Зараз у Києві триває рятувальна операція на місці російського дронового удару по житловій девʼятиповерхівці – у будинку повністю зруйновано підʼїзд. Врятовано десятки людей. На жаль, одна людина загинула. Мої співчуття рідним і близьким. Під завалами ще можуть бути люди.

За ніч росіяни випустили по Україні понад 670 ударних дронів і 56 ракет. Були удари балістикою, аеробалістикою, крилатими ракетами. Головна ціль цього удару – Київ. У місті є пошкодження на 20 локаціях. Це звичайні житлові будинки, школа, ветеринарна клініка, інша суто цивільна інфраструктура. Також є руйнування в Київській області, були такі ж терористичні удари по енергетиці в Кременчуку, портовій та житловій забудові в Чорноморську.

Загалом із початку вчорашньої доби росіяни застосували більш ніж 1560 дронів проти наших міст і громад. Це точно не дії тих, хто вважає, що війна йде до завершення. Важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. І так само важливо продовжувати підтримку захисту нашого неба. Програма PURL потрібна, щоб Україна могла захиститися від таких ударів балістики. І так само в інтересах усіх, хто прагне миру, потрібно продовжувати тиск на Росію. Дякую всім, хто разом з Україною.