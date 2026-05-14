Король Великобританії Чарльз III 13 травня у Вестмінстерському палаці виступив із промовою під час відкриття нової парламентської сесії. Згадав він у королівській промові і Україну. Оскільки Британія на сьогодні є одним з найнадійніших партнерів нашої країни, уважно слідкуємо за королівськими словами та за контекстом. Ось що він сказав у промові.

-Все більш небезпечний та нестабільний світ загрожує Сполученому Королівству, і конфлікт на Близькому Сході є лише найновішим прикладом. Кожен елемент енергетичної, оборонної та економічної безпеки країни буде випробуваний.

Мій уряд відповість на цей світ рішуче та прагнутиме створити країну, справедливу для всіх. Мої міністри прийматимуть рішення, які захищатимуть енергетичну, оборонну та економічну безпеку Сполученого Королівства в довгостроковій перспективі. Вони захищатимуть британські цінності порядності, толерантності та поваги до відмінностей під нашим спільним прапором, а також використовуватимуть потенціал гордості, яку відчуває вся ця країна за свої громади. Мій уряд вживе термінових заходів для боротьби з антисемітизмом та забезпечення того, щоб усі громади почувалися в безпеці.

Мій уряд вважає, що економічна безпека Сполученого Королівства залежить від підвищення рівня життя в кожній частині Сполученого Королівства. Мої міністри підтримуватимуть заходи, що підтримують стабільність та контролюють вартість життя. Вони використовуватимуть державні інвестиції для формування ринків та залучення подальших приватних інвестицій. Вони застосують силу активної держави у партнерстві з бізнесом та забезпечать проведення реформ, що сприятимуть вищому зростанню та справедливій угоді для працюючих.

Мій уряд вважає, що покращення торговельних відносин є життєво важливим для економічної безпеки Сполученого Королівства, для значного підвищення економічного зростання та для зниження цін для працюючих. Мої міністри внесуть законодавство, щоб скористатися новими торговельними можливостями, включаючи законопроект про зміцнення зв’язків з Європейським Союзом. Мій уряд також підтримуватиме економічну безпеку британського бізнесу. Буде внесено законодавство для вирішення проблеми прострочених платежів та для зменшення тягаря непотрібного регулювання за рахунок інновацій.

Економічна безпека Сполученого Королівства залежить від інфраструктури світового класу. Буде внесено законодавство, щоб розкрити переваги розширення аеропортів; забезпечити швидке будівництво доріг, включаючи перехід через Нижню Темзу та забезпечити справедливу угоду для півночі Англії через Northern Powerhouse Rail. Мої міністри продовжуватимуть вживати всіх необхідних заходів для захисту внутрішнього виробництва сталі.

Мій уряд також покращить безпеку Сполученого Королівства, продовжуючи інвестувати в оновлення державних послуг. Мої міністри просуватимуть значні реформи поліції, Національної служби охорони здоров’я та системи кримінального правосуддя, щоб допомогти їм надавати послуги, яких очікують британці. Буде внесено законодавство для підвищення довіри до безпеки імміграційної та притулкової систем. Мій уряд покращить критично важливу інфраструктуру за допомогою законодавства для очищення водного господарства та створення Великої британської залізниці [Законопроект про залізниці та пільги для пасажирів].

Мій уряд вважає, що Сполучене Королівство має бути країною, справедливою для всіх, і місцем, де кожна дитина включена до найвищих прагнень країни. Мої міністри вважають, що кожна дитина заслуговує на шанс досягти успіху якнайкраще, а не бути стримуваною через бідність, особливі освітні потреби чи відсутність поваги до професійної освіти. Мої міністри продовжуватимуть інвестувати в професійне навчання та заходи, спрямовані на боротьбу з безробіттям серед молоді. Вони відреагують на Огляд Мілберна та Огляд Тіммса і продовжать реформування системи соціального забезпечення, щоб підтримати як молодь, так і людей з інвалідністю, щоб вони могли процвітати на робочому місці як основу для довгострокової економічної безпеки. Буде внесено законопроект про підвищення стандартів у школах та запровадження поколінних реформ системи освіти для людей з особливими освітніми потребами. Мої міністри також продовжать впровадження цифрової ідентифікації, яка модернізує взаємодію громадян з державними службами.

Поряд із сильними державними службами та сильною економікою, найвищі стандарти довіри до державної посади є важливими для суспільного договору та колективної безпеки Сполученого Королівства. Мій уряд внесе Закон Гіллсборо, щоб запровадити обов’язок чесності для державних службовців [Законопроект про підзвітність державних посад]. Мої міністри також внесуть законодавство, яке дозволить позбавлення титулів пера [Законопроект про позбавлення титулів пера]. Мій уряд внесе пропозиції, що посилять виконання, підзвітність, інновації та продуктивність державної служби. Ці пропозиції також будуть спрямовані на захист її неупередженості та основних цінностей, на підвищення довіри до державних установ.

Мій уряд внесе законопроект для пришвидшення відновлення для людей, які проживають у будинках з небезпечним облицюванням та проект закону про заборону зловживань у сфері переобладнання.

У цьому нестабільному світі мій уряд продовжуватиме проводити зовнішню політику, засновану на спокійній оцінці національних інтересів. Він продовжуватиме непохитну підтримку хороброго народу України, який бореться на передовій свободи. Мої міністри прагнутимуть покращити відносини з європейськими партнерами як життєво важливий крок у зміцненні європейської безпеки. Він продовжуватиме сприяти довгостроковому миру на Близькому Сході та врегулюванню двох держав в Ізраїлі та Палестині.

Мій уряд також підтримуватиме непорушну відданість Сполученого Королівства НАТО та нашим союзникам по НАТО, зокрема шляхом сталого збільшення витрат на оборону.

Мій уряд прагнутиме зміцнити довгострокову енергетичну, оборонну та економічну безпеку Сполученого Королівства як важливий компонент сили на світовій арені. Це включатиме житло, яке може бути джерелом невпевненості для багатьох людей. Мої міністри запропонують законодавство для збільшення довгострокових інвестицій у соціальне житло та реформування системи оренди, включаючи обмеження орендної плати за землю.

Мій уряд запропонує законодавство для боротьби зі зростаючою загрозою з боку іноземних державних структур та їхніх посередників. Вони відреагують на жахливий напад у Саутпорті заходами для захисту британського народу від екстремального насильства та вшанують жертв, поранених та їхні родини. Мої міністри також запропонують законодавство для покращення захисту країни від кіберзагроз.

Мій уряд підтримуватиме наші доблесні Збройні сили та їхні родини, які йдуть на значні особисті жертви заради колективної безпеки та свободи кожного у Сполученому Королівстві. Мої міністри визнають цю службу Законом про Збройні сили, який покращить систему правосуддя щодо служби та закріпить пакт про Збройні сили в законі.

Мої міністри вважають, що енергетична незалежність має бути довгостроковою метою національної безпеки, а енергетична безпека країни вимагає довгострокових інвестицій та реформ, як це продемонстрували нещодавні події на Близькому Сході. Збільшення виробництва чистої британської енергії допоможе гарантувати, що вороги Сполученого Королівства не зможуть атакувати економічну безпеку британського народу. Тому мої міністри внесуть Закон про енергетичну незалежність для збільшення обсягів вітчизняної відновлюваної енергії та захисту рівня життя в довгостроковій перспективі.

Мої міністри також впровадять рекомендації Огляду ядерного регулювання та заохочуватимуть нову еру виробництва ядерної енергії в Британії.

Мій уряд залишатиметься провідним прихильником боротьби зі зміною клімату та досягнення світу, вільного від бідності. Сполучене Королівство також вживатиме заходів для зменшення гуманітарних потреб та конфліктів у всьому світі.

Мої міністри відстоюватимуть права жінок та дівчат жити у світі, вільному від насильства. Це включатиме сприяння повноцінній економічній та політичній участі жінок у їхніх суспільствах, з правом впливу на рішення, які впливають на їхнє життя.

Наступного року Сполучене Королівство головуватиме у Великій двадцятці та прийматиме саміт Великої двадцятки, щоб стимулювати глобальне зростання та зміцнити глобальну стабільність, що є важливим для процвітання трудящих по всій країні.

Мій уряд відданий силі та цілісності Союзу Сполученого Королівства та продовжуватиме тісно співпрацювати з делегованими урядами для забезпечення інтересів громадян по всій країні.