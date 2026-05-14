Глава Пентагону Піт Гегсет повідомив про направлення американських військових фахівців до України для вивчення досвіду застосування безпілотників у реальних бойових умовах.

Про це він заявив під час слухань у комітеті Сенату США 13 травня, яке опублікували на Youtube-каналі Associated Press.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл звернувся до посадовця з питанням про залучення персоналу до збору оперативного досвіду, додавши, що Україна є «Кремнієвою долиною війни».

Очільник відомства підкреслив, що американська сторона зацікавлена у вивченні як наступальних, так і оборонних аспектів використання БпЛА. Він особисто схвалив розширення присутності персоналу Пентагону в Україні для моніторингу змін у тактиці ведення бойових дій.

«Я особисто схвалив направлення додаткового персоналу туди, щоб вивчати поле бою дронів і переконатися, що ми засвоюємо всі можливі уроки цієї війни та в режимі реального часу інтегруємо їх у нашу оборону», — сказав Гегсет.

Нагадаємо, що уряди США та України підготували проєкт меморандуму, який визначає умови потенційної нової оборонної угоди між двома країнами.

Документ, розроблений Державним департаментом США спільно з послом України у США Ольгою Стефанишиною, став першим кроком до укладення угоди, що може дозволити Україні експортувати військові технології до США та налагодити виробництво безпілотників у межах спільних підприємств з американськими компаніями.

