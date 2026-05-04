З першого терміну Дональда Трампа їх втішно сприймали як «дорослих у кімнаті» останню лінію захисту від імпульсивних примх президента з доступом до ядерних кодів.

Тепер – після безпрецедентної хвилі звільнень, яку деякі порівнюють зі сталінськими чистками – керівництво Пентагону більше не здається таким надійним оплотом.

З моменту повернення Трампа на посаду в січні минулого року Піт Гегсет, галасливий міністр оборони звільнив або примусово відправив у відставку 24 генералів та старших командирів без жодних пояснень, пов’язаних з результатами роботи, пише The Guardian.

Близько 60% з них були чорношкірими або жінками, і цей підхід, очевидно, зумовлений проголошеним адміністрацією наступом на «дієздатність, рівність та інклюзивність (DEI)».

Проте офіцери, яких витіснили, мали бездоганну репутацію. Найновішою жертвою став генерал Ренді Джордж, начальник штабу армії, якого, як повідомляється, минулого місяця звільнили після того, як він відмовився виконати наказ Хегсета виключити чотирьох офіцерів – двох темношкірих чоловіків та двох жінок – зі списку потенційних підвищень.

Серія звільнень почалася в лютому минулого року зі звільненням генерала Сі К’ю Брауна з посади голови Об’єднаного комітету начальників штабів, фігури, яка служить головним посередником між збройними силами та цивільним керівництвом.

Брауна, темношкірого та видатного колишнього командувача ВПС, замінив Дейн Кейн, тризірковий генерал, який вийшов у відставку та потребував швидкого підвищення, щоб отримати четверту військову зірку, необхідну для затвердження Сенатом на посаду, для якої, на думку деяких спостерігачів, йому бракує необхідної кваліфікації.

Серед звільнених жінок-офіцерів була Ліза Франкетті, адмірал, яка була першою жінкою, яка стала начальником військово-морських операцій, і першою, хто увійшов до складу Об’єднаного комітету начальників штабів.

Минулого тижня на слуханнях Комітету Сенату з питань збройних сил Гегсет не вибачався, коли Джек Рід, демократ з Род-Айленда, запитав його, чи Трамп доручив йому звільняти лише темношкірих офіцерів та жінок.

«Звичайно, ні», – відповів він. Більш показовим було його подальше запитання: «Члени цього комітету та попереднє керівництво цього департаменту зосереджувалися на зрості, соціальній інженерії, расі та гендері таким чином, що ми вважаємо це нездоровим».

В інтерв’ю Guardian інсайдери зображували Гегсета – колишнього ведучого Fox News, відомого своїми войовничими публічними виступами та агресивною позицією щодо журналістів, – як дедалі більш ізольованого в розлогій бюрократії Пентагону та оточеного невеликою групою близьких друзів та родичів.

Дехто каже, що він висловлює страх і параною з приводу того, що Трамп звільнить його з роботи, для якої, на думку критиків, його досвід колишнього майора піхоти Національної гвардії з бойовим досвідом в Іраку та Афганістані є недостатньою кваліфікацією.

Співробітники Пентагону були здивовані, побачивши його в супроводі на офіційних зустрічах дружини Дженніфер, колишньої продюсерки Fox News, яка часто сидить позаду під час таких зустрічей.

Кажуть, що іншими близькими соратниками Гегсета є його брат Філ, якого він призначив старшим радником, а також Тім Парлаторе, адвокат, який раніше представляв Гегсета та Трампа, і Рікі Бурія, колишній морський піхотинець та пережиток адміністрації Байдена, з яким він зблизився.

Більшу частину щоденної роботи з управління величезним відомством, в якому працює близько 2,1 мільйона військовослужбовців та 770 000 цивільних працівників по всьому світу, контролює Стів Файнберг, заступник міністра оборони, мільярдер-власник інвестиційної фірми.

Тим часом Гегсет зосередився на питаннях, що його особисто цікавлять. До них належать реорганізація капеланської служби Пентагону – це питання, що відповідає його загальноприйнятим християнським переконанням, які він, як кажуть, часто озвучує, закликаючи «Христос – цар».

Військові аналітики кажуть, що нещодавні звільнення Гегсета узгоджуються з планами, викладеними в «Проекті 2025», радикальному плані, розробленому праворадикальним Фондом «Спадщина», який тісно керував політикою Трампа на другий термін.

«У ньому йшлося про чистку офіцерів та переслідування так званих «прокинутих» офіцерів на вищому рівні», – сказав Пол Ітон, генерал-майор армії у відставці, який командував американськими військами після вторгнення в Ірак у 2003 році. «Вони хочуть створити ідеологічно чисті збройні сили, які будуть слухняними президенту та його міністру оборони, і чия присяга буде більше відповідати людині, ніж конституції».

Ітон порівняв ці усунення з набагато кривавішою чисткою генералів Червоної армії Сталіним перед Другою світовою війною, яка, як вважається, завадила початковим зусиллям Радянського Союзу відбити вторгнення нацистської Німеччини 1941 року, попереджаючи, що це може перешкодити військовим оперативним можливостям США у їхніх воєнних зусиллях проти Ірану.

«Я вважаю, що вище керівництво американських збройних сил суттєво постраждало», – сказав він.

«На цьому рівні виникає розкол у згуртованості людей. Якщо вас не очистили, ви задаєтеся питанням, чи ви наступні, якщо скажете щось неправильне чоловікові чи жінці ліворуч чи праворуч від вас, що може викликати гнів міністра оборони чи президента.

«Це справді нездорове середовище, коли ви боїтеся висловити свою думку, і не лише правду владі, але й правду в захисті збройних сил від дурних рішень».

Готовність військових чинити опір Трампу видається важливішою, ніж будь-коли, у світлі нещодавніх обіцянок президента спустошити цивільну інфраструктуру Ірану та його сумнозвісного попередження про те, що «ціла цивілізація загине», якщо іранські лідери не погодяться на його умови.

Ветерани стурбовані впливом загроз вчинення воєнних злочинів або навіть геноциду на рядових військових. Вони також стурбовані здатністю високопосадовців, включаючи Кейна, протистояти цьому.

«Усі офіцери у відставці, яких я знаю, серйозно стурбовані довгостроковим впливом на військові сили заяв високопосадовців на кшталт «без пощади, без милосердя» (коментарі, зроблені Гегсетом), або [що] ми збираємося знищити цивілізацію без жодних заперечень з боку високопосадовців», — сказав Кевін Керролл, колишній полковник армії, який служив в офісах міністра оборони та Об’єднаного комітету начальників штабів.

«Я думаю, що це створює реальну довгострокову загрозу етиці та духу військових».

Висловлювалися побоювання щодо становища Кейна, який ніколи не обіймав вищої командної посади і якому, на думку деяких, бракує авторитету попередніх голів об’єднаного комітету начальників штабів, щоб протистояти більш диким імпульсам Трампа, подібним до генерала Марка Міллі, який наказав чиновникам повідомляти його про будь-які підозрілі військові накази президента після повстання в Капітолії США 6 січня 2021 року.

«У нього надзвичайно незвичайне резюме, я думаю, безпрецедентне резюме для голови об’єднаного комітету начальників штабів, і це просто змушує Кейна відчувати, що його робота завжди вразлива, коли він бачить, що Трамп і Гегсет звільнили людей з чудовими резюме, таких як Браун, Франкетті чи Ренді Джордж», – сказав Керролл.

Ітон сказав: «Я чув, що він хороша людина, але щось з тобою трапляється, коли ти перестрибуєш від тризіркового до чотиризіркового генерала, і є величезна вимога до зростання. Його мова тіла, коли він проводить брифінги з Гегсетом, не схожа на мову людини, яка рада бути там.

«Що він каже президенту як його старший військовий радник за зачиненими дверима, я не знаю. Але якщо президент Сполучених Штатів протягом двох годин або 90 хвилин скоєння стратегічного воєнного злочину, прагнучи нейтралізації цивілізації, як він погрожував, то нам точно чогось бракує у цивільно-військових відносинах».

Стримування Трампа здається ще більш нагальним на тлі непідтверджених повідомлень про те, що він обговорював можливість застосування ядерної зброї проти Ірану на нещодавній зустрічі в Білому домі.

Джерело, обізнане з проєктом зустрічі, наполягало, що Трамп просто «говорив вголос про ядерну зброю», а не «вимагав удару».

Один високопосадовець з першої адміністрації Трампа заявив, що не здивований, назвавши президента «захопленим ядерною зброєю» та сказавши, що його довелося відмовити від її використання проти Північної Кореї у 2017 році, вважаючи її «кінцевим вираженням своєї жорсткості».

Дехто сумнівається, чи існує така сила переконання в сучасному Пентагоні.