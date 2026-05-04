До зооволонтерів привели собаку з Дружківки із яскраво-зеленою шерстю. Як з’ясувалося, незвичний колір шерсті тварина отримала на складі харчових барвників.

Про це розповіли у фонді «12 вартових».

-Вперше у нас з’явилася зелена собака! Не тільки ви такого ще не бачили, ми самі не бачили, і це не фотошоп. Знайомтесь: Хала Грін. Типу подружка Халка, але напівхалк.

Ця собака поступила до нас за нашою програмою стерилізації в Краматорську: коли ми не в місті, ми стерилізуємо та лікуємо тварин за допомогую Центру Здоров’я Тварин міста Краматорськ та щотижнево сплачуємо рахунки. Всі наші дистанційні порятунки ми робимо саме так.

Поступає заявка, Фелікс, Артур або Дмитро везуть нам тварину, Лариса на стабіку приймає і далі вже – або просто вакцинація-огляд, або стерилізація, і ми забираємо.

Халу привезла волонтерка з Дружківки – Лєра. Не в змозі забрати всіх тварин, якими вона опікується, вона намагається зробити бодай щось – стерилізувати, вакцинувати тощо. Зелену собаку вона знайшла після того, як та шукала їжу на складі харчових барвників.

Ми передаємо Лєрі вакцини, лікуємо, надаємо квоти на стерилізацію, вивозимо…

Але, коли лікарі нам показали це відео, ми одноголосно закричали – ЗАБЕРЕМ!

У «Центрі здоров’я тварин» повідомили, що «зелений пес», про якого активно писали місцеві канали, приїжджав до клініки «Айболіт» на стерилізацію.

За інформацією центру, собаку звати Боня. Вона була безпритульною, її підгодовували місцеві жителі. Ветеринари запевняють: тварина має гарний настрій та відмінне здоров’я.

Як пояснили у закладі, одного дня собака розгризла харчовий барвник і викачалася в ньому, через що шерсть набула характерного зеленого відтінку. Саме незвичний колір і спричинив хвилю обговорень у соцмережах.

У центрі наголошують, що ситуація не є інцидентом, а зелене забарвлення — лише наслідок контакту з барвником. Тож історію закликають сприймати спокійно.