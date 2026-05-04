Нагадаємо, сьогодні в Єревані Зеленський заявив, що Українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня в Москв (ВІДЕО). Після цього українські журналісти запитали, що він думає про дзвінок Путіна Трампу.

З Україною досі ніхто не зв’язався, щоб обговорити «припинення вогню» на 9 травня. Це говорили РФ із США. Важливо, щоб наша сторона знала, про що вони домовляються — так Зеленський відповів на це питання.

– «Сісфаєр» на один день, а перед цим вбивати наших людей — м’яко кажучи, просто нечесно. Сьогодні Мерефа, вчора Дніпро. Загиблі, поранені, дорослі, діти — ну, вибачте, після такого зупинити ракетні і дронові удари по українським містам, громадам за один день до парада і сказати, давайте «сісфаєр»? Це несерйозно. І потім, дати можливість якихось свят… У нас свят немає — через росію, через їх атаки. Тобто дати їм свято, а на ранок після 9-го вони знов будуть вбивати нас. Тому ми будемо дивитись, як все пройде, — сказав Зеленський.