Як повідомляло ІншеТВ, Британський інструктор, який навчав військових у Миколаєві, виявився російським шпигуном (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні в Офісі генпрокурора повідомили, що колишнього військового інструктора-іноземця, який працював на фсб, засуджено до 8 років 6 місяців ув’язнення

За публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора іноземця, який під час війни передавав російській стороні дані про розташування Збройних Сил України та незаконно зберігав зброю, засуджено до 8 років 6 місяців позбавлення волі.

Вирок 30 квітня 2026 року ухвалив Київський районний суд Одеси, затвердивши угоду про визнання винуватості.

У суді прокурори довели, що засуджений передавав відомості, які дозволяли ідентифікувати позиції українських військових на місцевості. Ця інформація могла бути використана державою-агресором.

Встановлено, що він діяв з корисливих мотивів і з метою передачі цих даних представникам рф.

Крім того, у нього виявили незаконно придбані та збережені вогнепальну зброю і боєприпаси – пістолет Макарова та бойові набої.

Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 114-2 та ч. 1 ст. 263 КК України.

За сукупністю злочинів суд призначив покарання – 8 років 6 місяців позбавлення волі.

Іноземець прибув до України у січні 2024 року та спочатку працював військовим інструктором. Проводив заняття для українських військовослужбовців у Миколаєві, згодом в одному з прикордонних підрозділів. Наприкінці вересня 2024 року він припинив інструкторську діяльність, переїхав до Одеси та встановив контакт із представником російської спецслужби. Надалі погодився за винагороду передавати відомості військового характеру.

Слідством задокументовано, що у травні 2025 року він передав координати місць дислокації українських підрозділів, фотографії території навчального об’єкта та інформацію про військовослужбовців із можливістю їх ідентифікації. Також збирав дані про об’єкти в Одесі, обговорював можливість використання вибухових пристроїв і намагався отримати доступ до командування військових підрозділів. За одне із завдань отримав 6 000 доларів США.

У жовтні 2025 року його було викрито і затримано.

