Таку заяву зробило міноборони РФ.

“Відповідно до рішення Верховного Головнокомандувача Збройних Сил Російської Федерації В.В.Путіна, 8 – 9 травня 2026 р. оголошується перемир’я на честь святкування Перемоги Радянського народу у Великій Вітчизняній Війні.

Розраховуємо, що українська сторона наслідуватиме цей приклад.

Водночас звернули увагу на заяву, зроблену главою київського режиму в Єревані на саміті європейської політичної спільноти, в якій містяться погрози завдання удару по Москві саме 9 травня.

Збройними Силами Російської Федерації буде вжито всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки святкових заходів.

У разі спроб київського режиму реалізувати свої злочинні плани з метою зриву святкування 81-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, Збройні Сили Російської Федерації завдадуть відповідного, масованого ракетного удару по центру Києва.

Росія, незважаючи на можливості, які ми маємо, з гуманітарних міркувань від таких дій раніше утримувалася.

Попереджаємо громадянське населення Києва та співробітників іноземних дипломатичних представництв про необхідність своєчасно залишити місто”, – йдеться в заяві.

