Російські дрони один за одним врізалися в склади, що належать американцям.

Кожен сповіщав про своє прибуття моторошним свистом. Потім пролунали вибухи, що пронизали величезний зерновий термінал на півдні України та освітили нічне небо.

Сім дронів за три хвилини. Згідно з відео атаки в середині квітня, записаним водієм вантажівки, ціллю був американський сільськогосподарський гігант Cargill, пише New York Times.

Цей напад був одним із останніх у серії російських ударів по великих американських компаніях з минулого літа, включаючи об’єкти, пов’язані з Coca-Cola, Boeing, виробником снеків Mondelez та тютюновим гігантом Philip Morris.

Корпорації здебільшого уникали розголошення інформації про удари, побоюючись тривожити інвесторів та страховиків. Хоча Україна розкрила інформацію про кілька нападів на американські активи, про удари по Cargill та Coca-Cola раніше не повідомлялося.

Мотивація Росії щодо ударів по американських компаніях незрозуміла. Деякі українські бізнес-діячі стверджують, що ці атаки є частиною ширшої кампанії, спрямованої проти всіх типів активів, незалежно від національності компаній, спрямованої на задушення економіки країни. Інші бачать більш цілеспрямовану мету: стримати американські інвестиції саме тоді, коли Київ намагається поглибити ділові зв’язки з Білим домом, який прагне укладати угоди.

Компанії тихо висловили стурбованість американським чиновникам щодо того, що вони вважають навмисною та ескалаційною кампанією проти американських бізнес-інтересів в Україні. Білий дім, незважаючи на свою обіцянку захищати комерційні інтереси США за кордоном, відповів стримано.

Адміністрація Трампа не засудила жодної з атак, які Україна оприлюднила цього року. Після того, як американські дипломати в Києві та українські бізнес-діячі та чиновники попередили про ці атаки, адміністрація запропонувала відповідь, яка була не більш ніж визнанням занепокоєння, за словами трьох осіб, знайомих з обміном, які наполягали на анонімності для обговорення внутрішніх справ.

Водночас, за словами посла України в Сполучених Штатах Ольги Стефанішини, Вашингтон закликав Київ утриматися від ударів по російському чорноморському нафтовому терміналу, який експортує нафту з казахстанських родовищ, у яких американські компанії мають частки.

Цей контраст підживив звинувачення у подвійних стандартах у підходах адміністрації Трампа до війни. Це сталося після неодноразового тиску президента Трампа на Україну, щоб вона погодилася на невигідні умови для припинення війни, водночас ігноруючи відмову Москви йти на поступки.

Речниця Державного департаменту заявила, що Вашингтон «закликав обидві сторони утриматися від нападів на бізнес-інтереси США». Речниця Білого дому не відповіла на запитання, сказавши лише, що пан Трамп та його команда «дуже наполегливо працюють над тим, щоб припинити війну між Росією та Україною».

Компанії, згадані в цій статті, або не відповіли на запитання, або зробили короткі заяви, в яких зазначили, що продовжують працювати в Україні. Міністерство закордонних справ Росії не відповіло на запит про коментар.

У лютому представники кількох американських компаній, включаючи Coca-Cola, Cargill та Bunge, ще одного сільськогосподарського гіганта, розмовляли з двопартійною групою сенаторів США, які відвідали Україну.

«Слухаючи кількох із них, вони сказали, що вважали, що їх навмисно б’ють», – сказала в телефонному інтерв’ю сенаторка Джин Шахін від Нью-Гемпшира, високопоставлена ​​демократка в Комітеті з міжнародних відносин.

Енді Гундер, голова Американської торгової палати в Україні, яка представляє американські компанії, що працюють там, сказав, що росіяни «надсилають ці ракети та дрони з надією, що вони зупинять американський бізнес, що приходить в Україну».

Присутність американських компаній в Україні скромна, приблизно 120 компаній. Тим не менш, там працюють великі споживчі бренди, такі як McDonald’s та Coca-Cola, як і всі великі американські зернотрейдери.

Багато компаній зазнали збитків у перші тижні вторгнення Росії у 2022 році. У Великій Димерці, місті на околиці Києва, російські солдати пограбували розливний завод, що частково належить Coca-Cola, забравши, серед іншого, пляшки віскі Jack Daniel’s, повідомив мер міста Олександр Борсук. Після того, як солдатів помітили на вулицях, де вони п’яно святкували, мешканці жартували, що віскі допоміг зупинити просування росіян.

Розливний завод відновив роботу у травні 2022 року, після того, як російські війська були відкинуті. Протягом наступних трьох років він працював без інцидентів, як і більшість американських фірм в Україні.

«Я не пам’ятаю, щоб Росія спеціально атакувала американський бізнес в Україні до 2025 року», — сказав Джим О’Браєн, який обіймав посаду помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії з кінця 2023 року до січня 2025 року, коли пан Трамп повернувся до влади.

Це змінилося минулого літа.

В середині червня внаслідок удару було пошкоджено об’єкт Boeing у Києві. Два місяці по тому російські крилаті ракети впали на завод, що належить компанії Flex Ltd., американському виробнику електроніки. Цей завод розташований на заході України, за сотні миль від фронту.

Атака на Flex шокувала американську бізнес-спільноту в Україні. Пан Гундер закликав пана Трампа «підтримати американський бізнес в Україні» та «показати Путіну, що Сполучені Штати захищають своїх». Пан Трамп заявив журналістам, що він «не задоволений» атакою.

Росія продовжувала завдавати ударів, незважаючи ні на що.

Мабуть, найбільш символічною атакою був завод з розливу Coca-Cola. Завод, оточений сільськогосподарськими угіддями, важко не помітити. Дві водонапірні вежі біля його входу пофарбовані в червоний колір і мають назву фірми фірмовим білим шрифтом.

Наприкінці минулого року російський безпілотник вдарив по заводу, за словами мера пана Борсука. Через кілька місяців ще один безпілотник був збитий українськими засобами ППО, коли він наближався до заводу, а третій пізніше вдарив по сонячній електростанції, що прилягала до нього, додав пан Борсук.

Росія неодноразово атакувала енергетичні об’єкти під час війни, але здебільшого уникала сонячних установок, які легко ремонтувати та генерують обмежену кількість енергії.

На думку пана Борсука, атаки не залишили сумнівів: «Вони цілилися в Coca-Cola».

З початком війни у ​​2026 році атаки лише посилилися.

Всього за чотири тижні було завдано ударів по об’єктах, що належать Bunge, Philip Morris та Mondelez, що збіглося з ширшим зростанням російських повітряних атак на низку цілей, включаючи також українські та європейські фірми.

Тим не менш, кілька українських бізнесменів зазначили, що удари по американських фірмах посилилися саме тоді, коли Україна минулого року почала поглиблювати економічні зв’язки зі Сполученими Штатами.

Минулої весни Київ і Вашингтон підписали масштабну угоду, яка надає Сполученим Штатам переважний доступ до інвестицій в енергетичний сектор України. У січні український уряд уклав контракт на видобуток великого державного літієвого родовища з мільярдером, другом пана Трампа, та компанією, яка частково належить уряду США.

Удари мають на меті підірвати цей підхід, орієнтований на бізнес, «зробивши американські фабрики, склади та офіси неприйнятним ризиком», – сказав Олександр Романішин, колишній заступник міністра економіки, який зараз працює над проектами розвитку ділових зв’язків між США та Україною.

Піднімати тривогу щодо нападів виявилося делікатним питанням.

Деякі публічні компанії відмовляються визнавати факти атак, побоюючись, що вони можуть налякати акціонерів. Деякі все ще працюють у Росії, незважаючи на війну, що ще більше заплутує картину. І хоча Україна розкрила деякі з ударів, вона не зробила їх предметом особливого акценту, побоюючись посилити свій імідж як ризикованого місця для ведення бізнесу.

Пан Гундер здобув певну підтримку двопартійної групи сенаторів США, включаючи пані Шахін, яка відвідала Україну в середині лютого. Законодавців було проінформовано про напади та вони опублікували заяви, в яких висловили шок і занепокоєння.

Пізніше пані Шахін підписала двопартійну резолюцію Сенату, в якій засудила «конкретні напади на американські компанії, що працюють в Україні, з метою спроби перешкодити американським інвестиціям».

Однак, реакція адміністрації Трампа «була мовчанням — нічого», сказала пані Шахін. Вона публічно не відреагувала на удари по Bunge, Mondelez та Philip Morris, про які розкрила Україна.

Пан Романишин, колишній заступник міністра економіки України, сказав, що американська реакція важлива не лише для України, а й для самих Сполучених Штатів.

Або Вашингтон надішле переконливий сигнал про те, що американський бізнес буде захищений, сказав він, «або він тихо погодиться з прецедентом, який інші авторитарні режими дуже ретельно вивчатимуть: що ви можете атакувати пов’язані з США компанії за кордоном і зіткнутися лише з риторичним занепокоєнням».