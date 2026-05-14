За минулу добу рятувальники Миколаївщини ліквідували 4 пожежі.

Одна з них виникла внаслідок дронової атаки росіян. У місті Первомайськ через падіння уламків зайнялись літня кухня та гараж, пошкоджено легковий автомобіль. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 40 кв. м. Постраждалих немає.

Рятувальники не допустили поширення вогню на два житлові будинки, розташовані поруч.

У місті Новий Буг надзвичайники загасили пожежу складського приміщення магазину площею 40 кв. м.

У Вознесенську рятувальники приборкали займання господарчої будівлі, прибудованої до житлового будинку.

Ще одну пожежу ліквідували у Миколаєві — горіло сміття в будівлі, що не експлуатується.

Причини виникнення пожеж встановлюються.