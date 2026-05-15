Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи для ще чотирьох підозрюваних у відмиванні 460 млн грн на будівництві в котеджному містечку «Династія» на Київщині.

Про це у пʼятницю, 15 травня, повідомили пресслужба ВАКС та «Центр протидії корупції», пише Zaxid.net.

Йдеться про підозрюваних, які є підконтрольними колишньому міністру Олексію Чернишову. ВАКС застосував до всіх чотирьох фігурантів запобіжні заходи у вигляді застав. Для директора житлово-будівельного кооперативу «Сонячний берег» Сергія Сіранчука, через якого проводилось будівництво, – 20 млн грн. Для Марини Медведєвої, яка причетна до ведення чорнової бухгалтерії, – 15 млн грн.

Формальним засновникам «Сонячного берега» Геннадію Опальчуку та Лілії Лисенко призначили застави у розмірі 10,6 млн грн та 9,9 млн грн відповідно. За даними «ЦПК», Опальчук та Лисенко здійснювали платежі для створення видимості законного походження грошей.

Як повідомляло Інше ТВ, Покарання за вплив чи за порушення закону? Який досвід ми набуваємо із справою Єрмака