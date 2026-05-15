У п’ятницю, 15 травня, відбувся перший цьогоріч конкурс серед суб’єктів малого і середнього підприємництва на отримання фінансової підтримки з обласного бюджету.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, передає Інше ТВ.

Усього на конкурс подали заявки 14 підприємців, які представляють різні галузі економіки, зокрема сільське господарство, автомобільний транспорт, обробку шкіри та інші напрями діяльності.

Цьогоріч конкурс проходить уже за оновленими умовами – запроваджено рейтингову систему оцінювання заявок, також розширено можливості участі для малого бізнесу та передбачено нові механізми підтримки підприємців.

За результатами роботи конкурсної комісії 11 підприємств визначено переможцями. Вони отримають до 200 тисяч гривень кожне на придбання основних засобів для розширення виробництва, надання послуг або виконання робіт.

Фінансова підтримка буде спрямована на закупівлю техніки, обладнання та устаткування, що дозволить підприємствам збільшити обсяги виробництва, покращити якість продукції й створити нові робочі місця.

