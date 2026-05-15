Фінансування лікування, ліків і житла — саме такі форми підтримки передбачені для громадян України, які не працюють і після змін у законодавстві втратили право, зокрема, на безоплатну медичну допомогу.

Збір коштів на цю мету на платформі pomagam.pl проводить Фонд «Польський міграційний форум», пише Українська редакція «Польського Радіо».

Запланована сума збору становить півтора мільйона злотих. «До необхідної суми залишилося зовсім небагато, але організація не чекає з виплатою коштів, адже допомога потрібна негайно», — каже голова фонду Агнешка Косович:

«Зараз ми вже фактично завершуємо створення такого переліку дій і видів допомоги, які хочемо профінансувати за ці кошти, тобто чітко визначаємо, яку саме підтримку запропонувати хворим людям, людям у кризі бездомності чи тим, хто звертається по встановлення інвалідності».

Фонд «Польський міграційний форум» запросить до співпраці й інші організації, які допомагають біженцям з України.

