За посередництва США Ізраїль та Ліван домовилися про продовження режиму припинення вогню, який діяв з 16 квітня.

Про це повідомляє Еuronews, передає Інше ТВ.

Ізраїль та Ліван після дводенних переговорів у Вашингтоні погодилися продовжити режим припинення вогню на 45 днів, повідомив представник Держдепартаменту Томмі Піготт.

Рішення прийнято за добу з хвостиком до закінчення попередньої домовленості про припинення вогню з угрупуванням “Хезболлах”, яке визнано терористичним у США та Ізраїлі. Протягом перемир’я угруповання продовжувало спрямовувати безпілотники на північ Ізраїлю, а ізраїльська армія обстрілювала об’єкти “Хезболлах”.

