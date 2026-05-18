На території Межигірʼя тоне плавучий ресторан «Галеон», улюблений старовинний вітрильник Януковича. Ну як старовинний – стилізований під старовинний, зато в середині все “по багатому”, як було і в самому “Межигір’ї”.

На відео видно затоплення по рівень дверей та вікон на «палубі».

Плавучий ресторан-корабель “Галеон” – це розкішний дерев’яний дебаркадер, розташований на території Національного парку “Межигір’я”. Колишній ексклюзивний об’єкт екс-президента Віктора Януковича після зміни влади він став популярною пам’яткою, яку часто можна побачити на фото.

Побудований він у стилі старовинного дерев’яного вітрильника (галеону). У його внутрішньому інтер’єрі використані дорогі матеріали та елементи розкоші.

У рамках розслідування кримінальних справ корабель був заарештований судом, але залишився популярним туристичним об’єктом відкритого типу.