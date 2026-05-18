18 травня під час руху Українським коридором до портів Великої Одеси зафіксовано влучання БпЛА у два цивільні судна під прапорами Гвінеї-Бісау та Маршаллових Островів.

«На обох суднах виникли незначні загоряння, які екіпажі оперативно ліквідували власними силами. Попередньо постраждалих немає. Судна продовжили рух до портів призначення», – зазначається в повідомленні АМПУ.

За інформацією телеграм-каналу Одесса INFO, судно KSL DEYANG ходить під прапором Маршаллових островів, а його власник із Китаю. На борту знаходиться екіпаж із громадян Китаю.

