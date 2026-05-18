Про цпризначення Андреа Мальдери повідомляє УАФ.

“Андреа Мальдера став новим головним тренером збірної України. Кандидатуру італійського фахівця затвердив Виконавчий комітет УАФ з подання Комітету національних збірних. Контракт з Андреа Мальдерою розрахований на два роки з опцією пролонгації.

Таким чином, вперше збірну України очолив іноземний тренер.

Біографічна довідка:

Андреа Мальдера народився 18 травня 1971 року.

Впродовж кар’єри працював асистентом головного тренера у «Мілані» (Італія), «Брайтоні» (Англія) і «Марселі» (Франція).

У 2016-2021 роках був асистентом Андрія Шевченка у тренерському штабі збірної України.

Мальдера раніше працював у тренерських штабах італійських клубів та відомий як спеціаліст із тактичної підготовки команд.