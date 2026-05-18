Сучасна податкова служба має функціонувати не лише як контролюючий орган, а передусім як сервісна інституція, орієнтована на потреби платників податків. Якісне сервісне обслуговування сприяє підвищенню рівня добровільної сплати податків, формуванню довіри до держави та розвитку партнерських відносин між бізнесом, громадянами і податковими органами.

Основними складовими ефективного сервісного обслуговування у податковій службі є:

доступність та зрозумілість податкової інформації;

оперативне надання консультацій і адміністративних послуг;

цифровізація сервісів та розвиток електронного кабінету платника;

прозорість процедур і мінімізація бюрократії;

повага до прав та інтересів платників податків.

Як повідомили в управлінні податкових сервісів Головного управління ДПС у Миколаївській області, у січні – квітні 2026 року платники податків Миколаївщини отримали 24,2 тисячі адміністративних послуг.

Найчастіше громадяни зверталися до податкової служби для отримання картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Таких послуг за 4 місяці поточного року надано 14149.

Крім того:

видано відомостей з ДРФО про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків – 5935;

зареєстровано програмних реєстраторів розрахункових операцій – 1679;

зареєстровано книг обліку розрахункових операцій – 964;

зареєстровано розрахункових книжок – 608;

зареєстровано реєстраторів розрахункових операцій – 290;

надано витягів з реєстру платників ПДВ – 364;

зареєстровано платників податку на додану вартість – 236.

Нагадуємо, що на Миколаївщині здійснюють діяльність 4 державні податкові інспекції, на базі яких працюють 6 сервісних центрів обслуговування платників (ЦОП) та 14 пунктів обслуговування, до яких можна звернутися з питань отримання адміністративних, консультаційних та інформаційних послуг, приймання звітності, заповнення податкових декларацій та розрахунків, користування електронними сервісами ДПС. До послуг платників комп’ютерна техніка, яка підключена до мережі Інтернет і дає змогу платникам, які отримали електронний цифровий підпис, формувати та передавати звітність в електронному вигляді. Для зручності відвідувачів розміщено тематичну друковану продукцію, оформлено інформаційні стенди, що містять зразки заповнення декларацій, звітів та заяв.

Також в області функціонує 1 пункт видачі електронних ключів, розташований в адмінбудівлі Миколаївської ДПІ Головного управління ДПС у Миколаївській області.

Повідомляємо, що внаслідок ворожих обстрілів з боку агресора пошкоджень та руйнувань зазнали приміщення деяких ЦОП та державних податкових інспекцій області. Тому рекомендуємо з актуальною інформацією щодо роботи інспекцій ознайомитися на сайті Головного управління ДПС у Миколаївській області за покликанням: http://mk.tax.gov.ua/dfs-u-regioni/golov-upr/teritorialni-organi.

Звертаємо увагу платників податків, що податкові послуги можна отримати в онлайн-режимі, використовуючи можливості сервісу «Електронний кабінет платника», вхід до якого здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через мобільний застосунок «Моя податкова».

Слід зазначити, що запровадження клієнтоорієнтованого підходу в діяльності податкової служби дозволяє підвищити ефективність адміністрування податків та створити сприятливі умови для ведення бізнесу і виконання громадянами своїх податкових обов’язків.