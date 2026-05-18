Підбадьорений успішною блокадою Ормузької протоки під час війни, Іран звертається до однієї з прихованих артерій світової економіки: підводних кабелів під водним шляхом, якими передається величезний інтернет-трафік та фінансовий трафік між Європою, Азією та Перською затокою, пише CNN.

Ісламська Республіка хоче стягувати плату з найбільших технологічних компаній світу за використання підводних інтернет-кабелів, прокладених під Ормузькою протокою, а пов’язані з державою ЗМІ нечітко погрожували, що трафік може бути перерваний, якщо компанії не платитимуть. Минулого тижня законодавці в Тегерані обговорили план, який може бути спрямований на підводні кабелі, що з’єднують арабські країни з Європою та Азією.

«Ми введемо плату за інтернет-кабелі», – заявив минулого тижня речник іранських військових Ібрагім Зольфагарі. ЗМІ, пов’язані з Корпусом вартових революції Ірану, заявили, що план Тегерана щодо отримання доходів з протоки вимагатиме від таких компаній, як Google, Microsoft, Meta та Amazon, дотримуватися іранського законодавства, тоді як компанії, що здійснюють підводні кабелі, будуть зобов’язані сплачувати ліцензійні збори за проходження кабелю, а права на ремонт та технічне обслуговування будуть надані виключно іранським фірмам.

Що буде, якщо кабелі будуть перерізані?

Деякі з цих компаній інвестували в кабелі, що проходять через Ормузьку протоку та Перську затоку, але незрозуміло, чи ці кабелі перетинають іранські води.

Також незрозуміло, як режим може змусити технологічних гігантів дотримуватися вимог, оскільки їм заборонено здійснювати платежі Ірану через суворі санкції США; в результаті самі компанії можуть розглядати заяви Ірану як позерство, а не серйозну політику.

Тим не менш, державні ЗМІ поширювали завуальовані погрози, попереджаючи про пошкодження кабелів, що може вплинути на деякі з трильйонів доларів глобальної передачі даних та вплинути на інтернет-з’єднання в усьому світі.

CNN звернувся до компаній, згаданих в іранському звіті.

Зі зростанням побоювань щодо можливого відновлення війни після повернення президента США Дональда Трампа з Китаю, Іран дедалі більше сигналізує про те, що має у своєму розпорядженні потужні інструменти, окрім військової сили. Цей крок підкреслює значення Ормузької протоки поза межами експорту енергії, оскільки Тегеран прагне перетворити свій географічний вплив на довгострокову економічну та стратегічну силу.

Підводні кабелі утворюють основу глобального зв’язку, переносячи переважну більшість світового інтернет-трафіку та трафіку даних. Знищення цих кабелів вплине на набагато більше, ніж просто швидкість інтернету, загрожуючи всьому: від банківських систем, військового зв’язку та хмарної інфраструктури штучного інтелекту до віддаленої роботи, онлайн-ігор та потокових сервісів.

За словами Діни Есфандіарі, керівника відділу Близького Сходу Bloomberg Economics, загрози Ірану є частиною стратегії, спрямованої на демонстрацію його впливу на Ормузьку протоку та забезпечення виживання режиму, що є основною метою Ісламської Республіки в цій війні.

«Це має на меті нав’язати світовій економіці такі значні витрати, що ніхто не наважиться знову атакувати Іран», – сказала вона.

«Каскадна цифрова катастрофа»

Кілька великих міжконтинентальних підводних кабелів проходять через Ормузьку протоку. Через давні ризики безпеки, пов’язані з Іраном, міжнародні оператори навмисно уникають іранських вод, натомість розміщуючи більшість кабелів у вузькій смузі вздовж оманської сторони водного шляху, сказав Мостафа Ахмед, старший науковий співробітник Дослідницького центру Habtoor в Об’єднаних Арабських Еміратах, який опублікував статтю про наслідки масштабної атаки на інфраструктуру підводного зв’язку в Перській затоці.

Озброєний бойовими водолазами, невеликими підводними човнами та підводними безпілотниками, Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) становить загрозу для підводних кабелів, сказав Ахмед, додавши, що будь-яка атака може спричинити каскадну «цифрову катастрофу» на кількох континентах.

Сусіди Ірану поперек Перської затоки можуть зіткнутися з серйозними перебоями в інтернет-з’єднанні, що потенційно може вплинути на критично важливий експорт нафти та газу, а також на банківську діяльність. За межами регіону, Індія може зіткнутися зі значною частиною свого інтернет-трафіку, що загрожує її величезній індустрії аутсорсингу збитками на мільярди.

За словами Ахмеда, протока є ключовим цифровим коридором між азійськими центрами даних, такими як Сінгапур, та деякими станціями кабельного зв’язку в Європі. Будь-яке порушення також може уповільнити фінансову торгівлю та транскордонні транзакції між Європою та Азією, тоді як деякі частини Східної Африки можуть зіткнутися з відключенням інтернету.

І якщо посередники Ірану вирішать застосувати аналогічну тактику в Червоному морі, збитки можуть бути набагато серйознішими.

У 2024 році три підводні кабелі були перервані, коли судно, зазнало удару пов’язаних з Іраном єменських бойовиків-хуситів, протягнуло свій якір по морському дну під час затоплення, що призвело до порушення майже 25% інтернет-трафіку в регіоні, повідомляє гонконгська компанія HGC Global Communications.

Незважаючи на те, що вплив пошкодження кабелів може бути значним на Близькому Сході та в деяких азійських країнах, TeleGeography заявила, що «кабелі, що перетинають Ормузьку протоку, становлять менше 1% світової міжнародної пропускної здатності станом на 2025 рік».

Кабельні війни не є чимось новим

Першу трансатлантичну телеграму було надіслано підводним кабелем у 1858 році. Вона містила вітальне послання з 98 слів від британської королеви Вікторії президенту США Джеймсу Б’юкенену, яке доставлялося понад 16 годин. З того часу важливість підводних кабелів зросла в геометричній прогресії.

Сьогодні, за даними Міжнародного комітету захисту кабелів, одне оптичне волокно в сучасних підводних кабелях може передавати дані, еквівалентні приблизно 150 мільйонам одночасних телефонних дзвінків зі швидкістю світла.

Практика пошкодження підводних кабелів зв’язку сягає майже двох століть, починаючи з прокладання першого телеграфного кабелю в Ла-Манші в 1850 році. Одним з перших актів Першої світової війни було переривання ключових телеграфних кабелів Німеччини, що призвело до переривання її зв’язку з її військами.

Більшість пошкоджень сучасних кабелів призводять до мінімальних перебоїв, оскільки оператори можуть швидко перенаправляти трафік через глобальну мережу підводних мереж. Однак будь-які масштабні пошкодження сьогодні мали б набагато більші наслідки, ніж в епоху телеграфу, враховуючи майже абсолютну залежність світу від потоків даних через ці кабелі.

Триваюча війна в Ірані також може серйозно ускладнити спроби ремонту кабелів, оскільки, за словами експертів, судна з технічного обслуговування повинні залишатися на місці протягом тривалого часу, усуваючи несправності. За словами Молдіна, проблема ще більше ускладнюється тим, що з п’яти суден з технічного обслуговування, які зазвичай працюють у регіоні, лише одне залишається в Перській затоці.

Наслідування Суецького каналу

Іранські новинні агентства представили пропозицію стягувати плату за проходження підводних кабелів через його води як таку, що відповідає міжнародному праву, посилаючись на Конвенцію Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року (UNCLOS), яка містить положення, що регулюють підводні кабелі.

Хоча Іран підписав, але не ратифікував конвенцію, юридична спільнота вважає її обов’язковою згідно з міжнародним звичаєвим правом. Стаття 79 UNCLOS говорить, що прибережні держави мають право встановлювати умови для кабелів або трубопроводів, що входять на їхню територію або в територіальне море.

Іранські ЗМІ вказують на Єгипет як прецедент. Каїр використав стратегічне розташування Суецького каналу для розміщення багатьох підводних кабелів, що з’єднують Європу та Азію, що щорічно приносить сотні мільйонів доларів у вигляді транзитних та ліцензійних зборів.

Однак Суецький канал — це штучний водний шлях, прокладений через територію Єгипту, тоді як Ормузька протока — це природна протока, що регулюється іншою правовою базою, за словами експерта з міжнародного права.

«Звичайно, щодо існуючих кабелів Іран повинен дотримуватися договору, укладеного під час прокладання кабелю», — сказала CNN Іріні Папаніколопулу, професор міжнародного права Лондонського університету SOAS. «Але щодо нових кабелів будь-яка держава, включаючи Іран, може вирішити, чи і за яких умов кабелі можуть бути прокладені в її територіальному морі».

Есфандіарі з Bloomberg Economics сказала, що Іран «теоретично знав», що має важелі впливу на протоку, але не був впевнений, наскільки значним буде вплив, якщо він вживе заходів щодо цих загроз.

Тепер, додала вона, Тегеран «заявив про вплив».