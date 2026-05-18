У Центральному районному суді м.Миколаєва ухвалено вирок 30-річному місцевому мешканцю обвинуваченому у вчиненні кримінальних праворушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.111, ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.438, ч.2 ст.28, ч.2 ст.436-2 КК України, та його матері, яка обвинувачується за ч.2 ст.28, ч.2 ст.111, ч.2 ст.28, ч.2 ст.436-2 КК України.

Судовий розгляд здійснювався у закритому судовому засіданні колегією суддів у складі Івана Дірка, Олександра Чулупа, під головуванням судді Світлани Скрипченко.

Про це повідомили в пресслужбі Центрального районного суду м.Миколаєва.

Судом встановлено, що обвинувачені за грошову винагороду погодились на пропозицію адміністратора одного з Телеграм-каналів антиукраїнської спрямованості на проведення підривної діяльності проти України шляхом повідомлення про рух та розташування підрозділів ЗС України та об’єктів критичної інфраструктури.

Надалі чоловік систематично займався збором зазначеної інформації та даних про результати ворожих атак з подальшою передачею відповідних файлів із зазначенням географічних координат представнику держави-агресора.

В одному з повідомлень він надіслав скрін з координатами та міткою і коментарем стосовно скупчення машин з номерами іншого регіону.

Результатом стало нанесення РФ ракетного удару в багатоквартирний будинок по вул.Пограничній, внаслідок якого загинуло 7 осіб, в тому числі 12-річний хлопчик.

Після чого на виконання завдання представника РФ чоловік разом з матір’ю проїхав біля місця здійснення удару та повідомив останньому про результати.

Також обвинувачені неодноразово записували відео та аудіороліки, де оголошували, у тому числі надані їм заздалегідь матеріали на підтримку дій держави-агресора більшістю мешканців Миколаєва, виправдовували повномасштабну збройну агресію та заперечували окупацію частини територій України.

В подальшому зазначені матеріали в агітаційних цілях представників держави-агресора розміщувались у мережі Інтернет, в тому числі на офіційних пропагандистських ресурсах.

За цю діяльність чоловіку було перераховано з території тимчасово окупованої Херсонської області 16 000 гривень.

Обвинувачені не визнавали свою провину.

Водночас, дослідивши матеріали справи та покази свідків, суд дійшов висновку про доведеність їх вини.

За такого суд визнав обвинувачених винними та призначив їм покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

