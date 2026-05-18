Уражено протидиверсійний катер, пункти управління БпЛА та інші об’єкти противника.

17-го та в ніч на 18 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.

Зокрема, уражено протидиверсійний катер проєкту “Грачонок” у районі Каспійська (республіка Дагестан, рф). Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами.

Також уражено пункти управління БпЛА противника у районах Роздольного та Шевченка на Донеччині, Дворічного Харківської області, Кам’янського Запорізької області, а також Карнатного Брянської області рф.

Крім того, українські воїни завдали уражень по зосередженнях живої сили противника у Піддубному Донецької області. А також в Ольгиному Херсонської області.

За результатами уточнення результатів попередніх заходів підтверджено, що 17 травня 2026 року уражено вузол зв’язку у Мирному на ТОТ АР Крим, зенітний ракетний комплекс “Тор-М2” у Західному на ТОТ Луганської області та ешелон з пально-мастильними матеріалами у Федорівці на ТОТ Донецької області.

Також підтверджено, що 16 травня 2026 року внаслідок ураження аеродрому “Єйськ” у Краснодарському краї рф знищено вертоліт Ка-27 та патрульний літак морської авіації Бе-200

Окрім того, підтверджено, що 16 травня 2026 року уражено станцію контролю повітряного простору у Лєсному (Брянська обл., рф).

Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для повного припинення збройної агресії рф проти України.

Далі буде!