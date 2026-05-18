Чоловік зателефонував операторам спецлінії 112 та повідомив про замінування місцевого відділку поліції. Правоохоронці перевірили адмінбудівлю і територію навколо неї – інформація виявилась неправдивою.

Слідчі поліції затримали зловмисника у процесуальному порядку. За неправдивий виклик псевдомінеру загрожує до восьми років ув’язнення.

У ході проведених розшукових заходів поліцейські з’ясували, що повідомлення про замінування надав 48-річний житель Південноукраїнська, який здійснив дзвінок, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння.

Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Триває досудове розслідування за процесуального керівництва Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури.