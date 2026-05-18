Із 18 травня 2026 року в Україні розпочинається обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості – вибіркове опитування, яке є унікальним джерелом офіційної інформації про сільськогосподарську діяльність домогосподарств у сільській місцевості. Органи державної статистики проводитимуть його вперше після чотирирічної перерви, що дозволить знову отримувати актуальні дані про діяльність домогосподарств у сфері сільського господарства.

Результати обстеження є інформаційною базою для розрахунків обсягів виробництва та реалізації продукції рослинництва і тваринництва, середніх цін на неї, а також складання економічних рахунків сільського господарства.

Раз на рік, у травні, опитування домогосподарств проводиться за запитальниками базового та щомісячного інтерв’ю. Надалі, з червня поточного року до квітня наступного року, здійснюється лише щомісячне інтерв’ю щодо сільськогосподарської діяльності населення.

До вибірки включено близько 23 тисяч домогосподарств у сільській місцевості

20 регіонів України (крім тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій). У Миколаївській області до вибірки включено 1125 домогосподарств у 19 територіальних громадах. Кожне домогосподарство відібране випадковим чином і не може бути замінене іншим. Саме тому участь кожного респондента є важливою для забезпечення якості та достовірності результатів обстеження.

До відібраних домогосподарств звертатимуться уповноважені працівники органів державної статистики – фахівці з інтерв’ювання, які під час візиту покажуть службове посвідчення та документ, що посвідчує особу. Вони пояснять мету опитування та запропонують два зручні формати участі на вибір:

особисте інтерв’ю під час візиту фахівця з інтерв’ювання; опитування телефоном.

Участь в обстеженні є добровільною. Усі отримані дані є конфіденційними та використовуються виключно у зведеному, знеособленому вигляді для формування статистичної інформації. Відомості не передаються податковим, правоохоронним чи іншим органам.

Дані, отримані за результатами обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості, необхідні для інформування Уряду про стан сільського господарства, основні процеси та тенденції в галузі, динаміку й кон’юнктуру виробництва. Вони використовуються для планування розвитку аграрного сектору, удосконалення виробництва та формування державної сільськогосподарської політики.

Арсен Макарчук, Голова Держстату:

«Опитування населення – це звична практика для статистичних служб у всьому світі, адже такі дослідження допомагають побачити реальну ситуацію та зрозуміти, як живуть і працюють люди. Господарства населення виробляють близько третини всієї сільськогосподарської продукції країни. Саме тому відновлення цього обстеження є важливим для розуміння ситуації в аграрному секторі та формування рішень, що спираються на реальні дані. Ми вдячні людям за довіру та готовність долучатися до цього процесу».