Порізав двох перехожих та біг вулицею з ножем – житомирські патрульні затримали нападника.

Днями патрульні отримали повідомлення про чоловіка, який завдав тілесних ушкоджень людям.

Прямуючи на місце події, екіпаж роти тактико-оперативного реагування помітив чоловіка, який перебігав дорогу з ножем у руках. Поліцейські зупинилися на безпечній відстані, дістали табельну зброю та наказали йому кинути ніж на землю. Той виконав законні вимоги інспекторів, після чого ймовірного нападника затримали із застосуванням кайданків.

Тим часом інший екіпаж отримав інформацію, що неподалік перебуває поранений чоловік. Інспектори негайно вирушили на місце та виявили потерпілого. Він утратив чимало крові, тож патрульні оперативно наклали йому турнікет та оклюзійні пов’язки.

До приїзду медиків інспектори контролювали стан пораненого. Згодом його ушпиталили. Також відомо ще про одного потерпілого, якого ушпиталили лікарі швидкої.

Під час встановлення особи затриманого поліцейські з’ясували, що він перебуває в розшуку як особа, яка самовільно залишила військову частину.

Слідчі затримали чоловіка в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою особою) КПК України та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 (Замах на вбивство) та ч. 2 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення) ККУ.