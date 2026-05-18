16 травня інспектори зафіксували факт незаконного забору піску на березі Березанського лиману поблизу села Чорноморка на Миколаївщині.

Про це повідомили в Держекоінспекції Південно-Західного округу, передає Інше ТВ.

Під час обстеження території було встановлено порушення вимог природоохоронного законодавства щодо користування надрами. За фактом правопорушення інспекцією складено адміністративний протокол за статтею 47 Кодексу України про адміністративні правопорушення — «Порушення права державної власності на надра».

На порушника накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1700 гривень.

«Незаконний видобуток піску часто сприймають як «несуттєве» порушення, однак такі дії можуть призводити до руйнування берегової лінії, зміни природного рельєфу та прискорення ерозійних процесів. Особливо вразливими є території лиманів, де екосистема залежить навіть від незначних змін берегового ландшафту», – зазначають в ДЕІ.

Як повідомляло Інше ТВ, у вересні минулого року тут вже затримували піщаних браконьєрів.