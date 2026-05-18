Вчора у Миколаєві не змогли врятувати чергову жертву неадекватного котоненависника, хоча не виключено, що труїть він й інших тварин.

Вчора ввечері домашній кіт Люцик повернувся із прогулянки у будинок на 6 Поперечній, в якому жив із своїми люблячими господарями. Майже одразу його почало нудити, потім почалися судоми.

Незважаючи на неділю і пізню годину, господарі знайшли ветеринара. Пізно ввечері у клініці намагалися реанімувати улюбленця родини, але кіт помер у муках.

Господарі розповіли, що кіт був домашній, не конфліктний, далеко від двору не відходив.

Ветеринар констатував, що причина смерті – ймовірне отруєння ізоніазидом. Це протитуберкульозний препарат, який смертельно небезпечний для тварин. Симптоми отруєння з’являються вже за 30-60 хвилин після проковтування (сильна слабкість, хиткість ходи, рясна слинотеча, судоми, кома). Через відсутність у тварин певних ферментів, ліки діють як швидка отрута.

Припускають, що кота отруїли навмисно – задля розваги.

Сьогодні на світанку Люцика поховали. Для родини це болісна втрата, у кого є домашні улюбленці, розуміють, про що йдеться.

-Люцика не повернеш, – кажуть господарі кота, – але ми хочемо застерегти всіх, у кого є домашні тварини, і закликати їх бути пильними.

Вони також розповіли, що подібний випадок був у тому ж районі тиждень тому – незнайомий рудий кіт був помічений із судомами та піною з рота. Тому господарі померлого Люцика впевнені, що хтось труїть котів навмисно – для розваги.