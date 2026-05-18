Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що плани щодо посилення підрозділів на передовій поблизу кордону з Південною Кореєю, а також інших ключових військових частин, є важливими для “ще більш ефективного стримування війни”. Про це повідомило в понеділок державне агентство KCNA, передає Reuters, пише УНН.

Коментарі Кім Чен Ина щодо зміцнення військової сили на кордоні з метою перетворити його на “неприступну фортецю” прозвучали під час зустрічі в неділю з командирами дивізій і бригад армії.

За даними KCNA, він закликав адаптувати систему підготовки та розширити практичні навчання, щоб вони відповідали змінам у сучасній війні, а також переглянути оперативні концепції армії Північної Кореї.

Кім наголосив на необхідності пильності щодо “головного ворога” — терміну, який Північна Корея використовує стосовно Південної Кореї.

Дві Кореї технічно досі перебувають у стані війни, оскільки конфлікт 1950–1953 років завершився перемир’ям, а не мирною угодою.

Міністерство у справах об’єднання Південної Кореї заявило в понеділок, що це, ймовірно, була перша зустріч Кіма з командирами дивізій і бригад, про яку повідомлялося після його приходу до влади. У Сеулі також додали, що продовжать працювати над контролем військової напруги та зміцненням довіри.

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив у понеділок, що північнокорейські війська з березня активізували фортифікаційні роботи в районах поблизу сухопутного кордону між двома Кореями, зокрема будівництво стін.

Хон Мін, старший науковий співробітник Корейського інституту національного об’єднання в Сеулі, заявив, що згадка Кіма про укріплення “південного кордону” може свідчити про намір Пхеньяна також посилити військову присутність на морських кордонах із Півднем, зокрема поблизу спірної Північної розмежувальної лінії (NLL).

За словами Хона, згадки Кіма про сучасну війну та переосмислення операцій “в усіх сферах” імовірно відображають уроки, які Пхеньян виніс із війни в Україні та конфліктів на Близькому Сході, зокрема щодо використання дронів, високоточних ударів та засобів радіоелектронної боротьби.