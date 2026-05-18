За ініціативи Наглядової ради МКП «Миколаївводоканал» звернулося до НАЗК із заявою про проведення позапланової перевірки антикорупційної діяльності на підприємстві.

Про це повідомляється на телеграм-каналі підприємства, передає Інше ТВ.



«Це рішення продиктоване необхідністю отримати незалежну оцінку антикорупційної діяльності та посилити довіру до підприємства як серед співробітників, так і серед мешканців Миколаєва та міжнародних партнерів підприємства», – зазначається в повідомленні.



