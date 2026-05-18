Під час нічної атаки війська РФ атакували китайське торговельне судно у водах України.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

«Цікаво, що рухало росіянами, коли вони сьогодні вночі вирішили “шахедом” оприходувати китайське торговельне судно в нашому морі. Минулося без жертв, але це щось нове. “Произошла чудовищная ошибка”, товарищи?» — написав він.

Перед візитом Путіна в Пекін, який має відбутися днями, це дійсно дивно. Як дивною була і неприсутність Китаю на скандальному параді Путіна у Москві. Бо представництво посольством Китаю у Москві спостерігачі назвали “гіршим ніж нічого”.