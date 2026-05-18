У ніч на 18 травня (з 18.00 17 травня) ворог завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування.

Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 546 засобів повітряного нападу (22 ракети і 524 БпЛА):

– 14 балістичних ракет “Іскандер-М”/”С-400” (райони пусків – Ростовська обл. рф, ТОТ АР Крим);

– 8 крилатих ракет “Іскандер-К” (райони пусків – ТОТ АР Крим);

– 524 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, безпілотники-імітатори типу “Пародія” із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 507 цілей – 4 ракети та 503 безпілотники різних типів:

– 4 крилаті ракети “Іскандер-К”;

– 503 ворожих БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 11 локаціях.

Атака триває, в повітрі декілька ворожих дронів.