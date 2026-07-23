22 липня 2026 року під час 48-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що проходить у місті Пусан (Республіка Корея), Комітет консенсусом ухвалив рішення залишити три українські об’єкти всесвітньої спадщини – «Собор Святої Софії, прилеглі монастирські споруди та Києво-Печерська лавра», «Історичний центр Львова» та «Історичний центр Одеси» – у Списку об’єктів всесвітньої спадщини, що перебувають під загрозою, визнавши, що триваюча збройна агресія Російської Федерації і надалі становить безпосередню загрозу для їхньої видатної універсальної цінності, автентичності та цілісності.

Про це повідомляє МЗС України, передає Інше ТВ.

Під час розгляду українських об’єктів Комітет взяв до уваги оновлену інформацію, надану Україною щодо пошкоджень, завданих внаслідок останніх російських ракетних і дронових атак по об’єктах культурної спадщини Києва, Львова та Одеси, а також результати реактивних моніторингових місій Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та ІКОМОС, які стали важливою складовою оцінки поточного стану збереження цих об’єктів.

Важливість зазначених рішень полягає, зокрема, у визначенні причини загрози об’єктам – повномасштабному вторгненні Російської в Федерації в Україну, а також у засудженні триваючої повномасштабної агресії РФ проти України.

Слід також відзначити той факт, що Комітет вчергове закликав РФ утриматися від будь-яких дій, які можуть завдати прямої чи непрямої шкоди об’єктам, їхнім буферним зонам та більш широкому оточенню, а також культурній спадщині в Україні загалом, зокрема об’єктам всесвітньої спадщини та їхнім буферним зонам та більш широкому оточенню, а також об’єктам, включеним до Попереднього списку України.

При цьому Комітет позитивно відзначив заходи, які здійснюються українською стороною із захисту, моніторингу та збереження об’єктів в умовах війни, а також підтримку, що надається ЮНЕСКО, консультативними органами та міжнародними партнерами.

Рішення Комітету передбачають продовження міжнародного моніторингу стану збереження українських об’єктів всесвітньої спадщини, подальшу взаємодію України з Центром всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та Консультативними органами, Комітетом всесвітньої спадщини, а також підготовку оновленої інформації про виконання цих рішень для розгляду на наступній сесії Комітету у 2027 році.

Збереження трьох українських об’єктів у Списку об’єктів всесвітньої спадщини, що перебувають під загрозою, забезпечує застосування посилених механізмів міжнародного моніторингу, сприяє мобілізації міжнародної технічної, експертної та фінансової допомоги, а також підтримує координацію міжнародних зусиль, спрямованих на захист української культурної спадщини в умовах триваючої російської агресії.

Ухвалені рішення, які вкотре засвідчують незмінну підтримку міжнародною спільнотою України у захисті її культурної спадщини від наслідків триваючої російської агресії та підтверджують важливість суворого дотримання державами-учасницями Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини 1972 року і норм міжнародного права. Вони також сприятимуть подальшій консолідації міжнародних зусиль, спрямованих на збереження українських об’єктів всесвітньої спадщини та їх відновлення після завершення війни.

Україна й надалі продовжуватиме активну співпрацю з ЮНЕСКО, Центром всесвітньої спадщини, Консультативними органами та державами-партнерами з метою захисту об’єктів всесвітньої спадщини, документування наслідків російської агресії, притягнення Російської Федерації до відповідальності за порушення міжнародного права та завдану українській культурній спадщині шкоду, а також забезпечення належних умов для відновлення українських пам’яток після завершення війни.

Як повідомляло Інше ТВ, У ЮНЕСКО засудили удар РФ по Києво-Печерській лаврі