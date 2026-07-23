ЛПДС «Субханкулово» (Лінійна виробничо-диспетчерська станція) — це ключовий об’єкт нафтотранспортної інфраструктури Росії. Розташована у Республіці Башкортостан, поблизу міста Туймази. Станція є важливою ланкою системи «Транснєфть» і керує перекачуванням нафти з родовищ Західного Сибіру та Башкирії.

ЛПДС «Субханкулово» забезпечує транспортування сировини магістральними нафтопроводами (наприклад, Усть-Балык — Курган — Уфа — Альметьєвськ. Це вузлова станція для переміщення нафти між Башкортостаном, Татарстаном та іншими регіонами РФ.